Edward: ‘Es solo una derrota, no el fin del mundo’

La gladiadora panameña Joselyne ‘La Pantera’ Edward se vio superada la noche de este sábado por la brasileña Karol Rosa, en el evento UFC 18, Las Vegas.

Edward llegaba a este combate por las 135 libras en busca de su segunda victoria en el Ultimate Fighting Championship (UFC), luego de su exitoso debut el pasado 16 de enero, cuando derrotó a la china Wu Yanan por decisión unánime en el evento Fight Island 7, realizado en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

En esta ocasión, Edward se encontró con una rival que logró imponerse por decisión unánime (30-27) gracias, en parte, a su mejor técnica en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo y que siempre buscó llevarla al piso para evitar que la istmeña desarrollara su boxeo, su carta fuerte.

La panameña lanzó un total de 97 golpes, de los cuales 70 impactaron en la anatomía de Rosa, quien a su vez tiró 175 golpes, de los cuales 135 fueron a dar sobre Edward, derribada en cuatro ocasiones por la brasileña.

“Estoy bien, ella (Rosa) me derribó y le sentí el peso bien cabrón, la tipa no me pudo rendir siendo cinturón negro, pero supo usar sus estrategias. (Cuando me tenía en el piso) Yo trataba de salir de media guardia, pero ella me tenía bien apretada, cuando yo le ponía la mano en la cadera para intentar girar, ella me venía con el codazo y yo intentaba cubrirme”, manifestó la gladiadora panameña de 25 años, luego del combate. “Era algo bien complicado”, añadió.

Indicó que seguirá dando lo mejor porque “solo se trata de una derrota, no del fin del mundo”.

“Vamos para adelante, y los que tienen mala vibra que no me sigan”, sostuvo.

Edward, a pesar de no dominar el combate, logró hacer estragos en el físico de la brasileña, quien terminó con la boca reventada.

La panameña quedó con marca profesional de 10 triunfos, tres derrotas sin empates, mientras que la sudamericana mejoró su récord a 14-3-0.