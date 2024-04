El Inter Miami defiende liderato

El argentino Lionel Messi liderará este sábado al Inter Miami, líder del Este de la MLS, en la visita al New England del español Carles Gil, en la undécima jornada de la liga estadounidense.

Tras los primeros diez partidos, el Inter Miami es líder en solitario en el Este tras encadenar dos victorias consecutivas, la última de las cuales contra el Nashville con doblete de Leo Messi y gol del español Sergio Busquets.

El equipo del técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino, que no se clasificó a los 'playoffs' en la última temporada, tiene un partido más respecto a los New York Red Bulls, que potencialmente podrían arrebatarles el liderato.

El próximo encuentro para el Inter Miami será en el campo de un New England en apuros, que es colista en el Este tras ganar solo uno de los ocho partidos disputados. Viene de dos derrotas y no marcó gol alguno contra Toronto y New York City.

Messi lleva siete goles en seis partidos de la MLS, a los que se suman los dos tantos anotados en la Liga de Campeones de CONCACAF, una competición de la que el equipo de Martino fue eliminado en los cuartos de final por el Monterrey mexicano.

Messi liderará la delantera de un Inter Miami que perdió por lesión la semana pasada al talento paraguayo Diego Gómez, quien se retiró en camillas y entre lágrimas por una peligrosa torsión de tobillo.

El socio de Messi en la delantera será el uruguayo Luis Suárez, quien firmó seis goles en nueve partidos de la MLS, pero que solo metió uno en los últimos cuatro partidos entre todas las competiciones.

Riqui Puig lidera el Oeste

Si unos exbarcelonistas como Messi, Suárez y los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets lideran el Este, en el Oeste hay otro ex del Barcelona al mando de la tabla, el español Riqui Puig con sus Los Ángeles Galaxy.

El equipo angelino dejó atrás los malos recuerdos de la última campaña, en la que no alcanzó la postemporada y es ahora líder con cinco victorias, tres empates y una sola derrota en nueve partidos.

A los Galaxy les espera ahora una cita complicada en el campo del Austin del argentino Sebastián Driussi.

El Columbus Crew, vigente campeón de la MLS, se medirá en casa con el Montreal en el intento de acabar con una racha de cinco partidos sin conseguir la victoria en la MLS.

Eso sí, el equipo de Ohio viene de un valioso triunfo en casa contra el Monterrey (2-1) en la ida de las semifinales de la ConcaChampions, con golazo incluido del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

