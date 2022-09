‘El Magnífico’ Núñez tendrá dura prueba en su regreso al ring

El prospecto panameño José ‘El Magnífico’ Núñez regresará a los tinglados este sábado 24 de septiembre pero tendrá una dura prueba cuando enfrente al novel peleador colombiano Deiner Polo.

El combate, pactado a seis asaltos y 133 libras, será el estelar de la función ‘Guantes de Acero 20’, la cual se realizará en La Doce Sport Center de la 12 de Octubre y que es organizada por G&V Entertainment.

‘El Magnífico’ Núñez, uno de los prospectos más sólidos del boxeo panameño, no combate desde el 19 de agosto de 2021 cuando venció al ecuatoriano Jorge Saquinga por nocaut técnico en el octavo asalto.

“No creo que la inactividad me vaya a afectar. Me he preparado fuertemente para esta pelea porque sé que es importante sacar una victoria este sábado”, declaró Núñez en conferencia de prensa.

Núñez se presentará a este combate invicto en 12 encuentros, incluyendo cinco nocauts y dos empates.

No obstante, el púgil panameño tendrá que hacerle frente a un colombiano que tiene sed de escalar en su carrera profesional.

El sudamericano Polo tiene récord de cinco triunfos (3 nocauts), una derrota y un empate.

“Vengo a ganar de forma convincente y si es por nocaut mejor”, señaló Polo.

Otros seis combates forman parte de la función, la cual iniciará a las 7 de la noche.

El ecuatoriano Marlo Delgado enfrentará al panameño Azael ‘El Turbo’ Cosio a 8 asaltos y 168 libras en la coestelar. El pesaje de la función está programada para mañana viernes 23 de septiembre a la 1 de la tarde en La Doce Sport Center de la 12 de Octubre, sede de la función.

