El mejor de todos tiene más hambre de gloria

Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina, con siete goles y tres asistencias a lo largo del torneo, fue elegido como el mejor jugador de la final y del Mundial 2022, secundado en los premios individuales por sus compatriotas Enzo Fernández, el mejor joven, y Emiliano Martínez, mejor portero, además de Kylian Mbappe como el mejor goleador, con ocho dianas.

Es el Mundial de Messi. En su quinta y última aventura en el torneo, como el jugador más definitivo, como el motor del reencuentro de Argentina con la cima del mundo, 36 años después del triunfo en México 1986 con Diego Armando Maradona.

Messi recogió emocionado el trofeo como mejor futbolista de Qatar 2022, en el que relevó a Luka Modric, el ganador en Rusia 2018, en su despedida de los Mundiales, de los que se va también como el jugador con más partidos de la historia, con 26.

Argentina obtuvo otras dos menciones individuales: para Enzo Fernández, clave en el esquema de Lionel Scaloni en las eliminatorias, fue el de mejor joven; para Emiliano 'Dibu' Martínez, para penaltis en cuartos y en la final, el del mejor portero.

La Bota de Oro al mejor goleador fue para Mbappe, entre el desconsuelo de la derrota. Desde 2002, con Ronaldo Nazario con Brasil, nadie alcanzaba ocho goles en la fase final de la competición.

SEGUIRÁ CON LA ALBICELESTE

Lionel Messi aseguró que no se retira de la selección argentina tras ganar el Mundial de Qatar, en el que fue elegido mejor jugador.

"No me retiro de la selección. Quiero continuar jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está. Es una locura. Ha habido que esperar mucho", indicó el jugador del PSG.

