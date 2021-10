El ´Sanfra’ respira tras 16 jornadas seguidas sin ver la luz

El San Francisco de La Chorrera puso fin este sábado a una racha angustiante de 16 jornadas consecutivas sin conseguir triunfos (entre el pasado Apertura y el actual Clausura) en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), luego de vencer por la mínima (1-0) al Árabe Unido de Colón en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez, en partido por la undécima fecha.

Agustín Hurtado, tras una elegante maniobra individual, fabricó el gol que regaló el triunfo al equipo chorrerano, que sigue hundido en la parte baja de la Conferencia Oeste y aún es el principal candidato para perder la categoría.

La última vez que los franciscanos habían sumado de a tres en un compromiso fue el pasado 9 de abril, cuando superaron al Sporting de San Miguelito en compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2021.

Jorge Santos, quien tomó las riendas del “Sanfra” tras la destitución de Carlos Leiria, indicó que el partido anterior, ante el Sporting, “estuvieron cerca (del triunfo)” y que cree que las tres unidades obtenidas se deben al trabajo arduo de sus dirigidos.

“Hoy las cosas nos salieron y (Agustín) Hurtado ha sido una bujía que le faltaba al equipo, ha llegado en un momento en que lo necesitábamos y hoy cumplió con ese gol que nos saca de esto, de no poder ganar”, dijo Santos en TVMAX.

El técnico resaltó que, conscientes de la complicada situación, los directivos del club le han pedido hacer “lo que se pudiera” con tal de salvar al equipo del descenso. “Se han dado muchas bajas en este equipo y hemos tenido que echarle mano siempre a la reserva; ellos (los directivos) me dijeron que hiciera lo que pudiera porque saben que no me habían traído para esta situación”.

Santos, quien había sido contratado para dirigir la reserva del club, dedicó el triunfo a los aficionados, ya que _indicó_ algunos le mostraron su preocupación por los resultados negativos y le preguntaban cuándo iban a ganar.

A Santos le quedan cinco fechas para obrar el milagro de mantener la categoría. Al San Francisco le separan 10 puntos del Atlético Chiriquí, penúltimo en la tabla del descenso.

Aún los monjes, nueve veces campeón del fútbol nacional, tienen posibilidades de estar en los ‘playoff’ de este Torneo Clausura 2021, pues solo cinco puntos le separan del tercer puesto del Oeste, ocupado por Herrera FC, que hoy enfrenta a Alianza en Los Milagros, desde las 5:00 p.m.

Este sábado, el Tauro retomó el sendero triunfal. Los toros se impusieron 2-0 sobre el Veraguas CD para mantenerse en la cima de la Conferencia Este, en la que acumula 21 puntos.

Además del duelo entre herreranos y aliancistas, este domingo presenta el choque entre el líder del Oeste, Club Atlético Independiente (CAI) y un Plaza Amador que viene en racha positiva y que de ganar se metería en puestos de clasificación a la liguilla.