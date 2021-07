El Santa Fe de Bogotá apuesta por Dinolis

El atacante panameño Ronaldo Dinolis, campeón con el CD Plaza Amador el pasado Torneo Apertura, tendrá una tercera oportunidad de mostrar su fútbol en el extranjero, esta vez con el equipo colombiano Independiente de Santa Fé de la Liga BetPlay (Primera A).

“Me caracterizo por ser un atacante fuerte, pico a los espacios y vengo a darle lo mejor a Santa Fé en ataque, con goles y movimientos. Vengo a darlo todo”, fueron las palabras del panameño de 26 años en su primer día como jugador del equipo bogotano.

Publicidad

“Los delanteros nos hacemos a base de trabajo. Si mi compañero está bien, yo también. Hace falta goles y vamos a trabajar para el equipo”, expresó el delantero.

Harold Rivera Roa, técnico del elenco bogotano, tiene “esperanzas” en que Dinolis ayude al equipo en esta “ausencia de gol” por la cual está pasando. “Hoy (Dinolis) terminó la práctica de fútbol con gol y esperemos que se potencie, junto a los demás”, concluyó el entrenador del Expreso Rojo.

“Ya hablé con el profesor y me tiene confianza. Muy agradecido con los jugadores, con el capitán (Leandro Catellanos), quien me abrazó y me dijo que, si yo hago los goles, él se faja atrás”, concluyó Ronaldo.

Dinolis anotó seis goles durante el pasado Apertura de la LPF con el Plaza Amador, que dirige Jorge Dely.

Independiente cayó en su último encuentro ante Deportivo Cali por 2 a 1.

Además, el delantero istmeño ha jugado para el Santos de Guápiles de Costa Rica y el Real España de Honduras.

Dinolis es el quinto fichaje del equipo dirigido por Harold Rivera, tras las contrataciones del volante Alexandre Mejía, el atacante Neyder Moreno y los defensores Yilmar Velasquez e Iván Villaba.