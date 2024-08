Endrick: "Un sueño que se está haciendo realidad"

El brasileño Endrick mostró su felicidad por marcar en su estreno oficial con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con 18 años y 35 días, en un momento que aseguró "es un sueño" que está "haciendo realidad".

"Estoy muy feliz. Es un sueño que se está haciendo realidad. Ya había jugado en el Bernabéu con la selección brasileña y pude hacer gol, pero no fue con el Real Madrid. Hoy era mi estreno oficial y también me he estrenado en la Liga", dijo a los medios del club.

"Estoy sin palabras. Sólo puedo dar las gracias a Dios por todo lo que me está pasando. Siempre intenté ganar por toda la gente de Brasil, pero ahora también por la gente de España", añadió.

