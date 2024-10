Español Rodrigo gana el Premio al Balón de Oro

Rodri ganó el Balón de Oro 2024, prestigioso premio que otorga la revista France Football al mejor futbolista de la temporada. El jugador del Manchester City terminó con la racha de 64 años sin que un español obtuviera dicha distinción, luego de que Luis Suárez, con el Barcelona, lo ganó en la edición de 1960.

El Balón de Oro 2024 evalúa lo hecho en el 2023 y 2024, tiempo en el que Rodri presume cinco títulos obtenidos, tres de ellos a nivel de clubes con Manchester City: Premier League, Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, además de la UEFA Nations League y la Eurocopa que ganó con la selección de España.

The first words of our 2024 Ballon d'Or, Rodri! #ballondor pic.twitter.com/HbcPorxTlp