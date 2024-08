Está dispuesto a adoptar la filosofía barcelonista

El entrenador Javier Aguirre, nuevo seleccionador de México, afirmó que está dispuesto a emplear aspectos de la filosofía del Barcelona que aprendió en sus tiempos de jugador su asistente, el exdefensor Rafael Márquez.

“La escuela de Rafa es fantástica, he enfrentado montón de veces al Barcelona y es admirable cómo entienden el juego. No me cierro a aplicarla, pero todo dependerá de los jugadores con lo que contamos, a ellos hay que adaptarse”, explicó en su presentación como seleccionador.

