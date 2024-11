Excampeones mundiales harán exhibición en el gimnasio Yuyín Luzcando

Excampeones mundiales de boxeo destacan en una exhibición que se realizará este viernes 15 de noviembre en el Gimnasio Yuyín Luzando de Betania en tributo a la medallista olímpica panameña Atheyna Bylon.

En el evento, organizado por la empresa Cornejo Producciones, tendrá el duelo de los excampeones mundiales panameños Ricardo ‘El Maestrito’ Córdoba y Mauricio ‘Ñáñara’ Martínez.

Igualmente el excampeón mundial venezolano Liborio Solís se exhibirá ante el púgil panameño Samuel Moreno.

Otros pleitos de exhibición serán entre Yunior Menéndez (Cuba) vs Dayson Rivas (Venezuela), Víctor ‘Prototipo’ Delgado vs Joel Simmons, Regy Mendoza vs José ‘El Tigre’ Forero, Lorena Ascanio (Venezuela) vs Yacsury Gordon (Panamá).

En la actividad también se realizarán combates de boxeo olímpico.

