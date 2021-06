Floyd Mayweather descarta retorno al boxeo e incluso realizar otra exhibición

El ex campeón mundial de cinco divisiones Floyd Mayweather ha dejado en claro que nunca volverá a pelear en una pelea autorizada, y es probable que tampoco haga otra exhibición.

El domingo por la noche en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Mayweather, de 44 años, lucía toda su edad al recorrer la distancia de ocho asaltos con la estrella de Youtube Logan Paul, quien tiene una pelea profesional en su récord.

Mayweather se retiró del deporte en agosto de 2017, cuando venció a la estrella de UFC Conor McGregor por nocaut técnico en el décimo round.

Regresó brevemente al ring para hacer una exhibición en diciembre de 2018, cuando viajó a Japón y detuvo a Tenshin Nasukawa de tamaño pequeño en un asalto.

Paul, aunque muy inexperto, tenía una ventaja significativa en altura, peso y alcance.

En el pesaje del sábado, Paul pesaba casi 35 libras más que Mayweather.

Probablemente pesaba 10 o 15 libras más que su límite de pesaje de 190 libras cuando subió al ring.

El famoso youtuber pudo usar su tamaño para agarrar a Mayweather cuando fue necesario y mantenerlo en su lugar para evitar recibir demasiado castigo.

La actuación le solidificó a Mayweather que sus días en el ring han quedado atrás, lo que hace que un posible choque de exhibición con su hermano menor Jake Paul sea muy poco probable en el futuro.

"No voy a actuar como si tuviera 19 años, se trata de crecer y envejecer. No puedo pelear como cuando peleé con gente como Gatti y gente así. Es triste que [Manny] Pacquiao salga a pelear de nuevo", manifestó Mayweather Jr.

Dijo Mayweather."¿Volveré? Absolutamente no. Me he retirado del deporte del boxeo. Probablemente tampoco volveré a hacer una exhibición", sentenció la leyenda del boxeo que se retiró invicto profesionalmente con marca de 50-0, con 27 nocauts.