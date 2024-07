Francia avanza a los cuartos de final de la Eurocopa 2024

La selección de Francia se clasificó este lunes para los cuartos de final de la Eurocopa 2024 con un gol de rebote de Jan Vertonghen en propia puerta, tras un tiro que iba fuera de Randal Kolo Muani en el minuto 85 de un duelo en el que necesitó dos paradas de Mike Maignan antes para sostenerse vivo (1-0) ante Bélgica.

Su rival en esa ronda será el ganador del Portugal-Eslovenia.

En su cuarto encuentro en Alemania 2024, dos de sus tres goles son en propia puerta. El otro, de penalti. Sin pegada, es un colectivo menor, que parece que domina el partido, pero se queda en nada sobre la otra portería, en alguna acción de pronto de Mbappé y en poco más, mientras asoman mayores desafíos que Bélgica, que también le pudo ganar. De hecho, tiró las mismas veces entre los tres palos, por ocasiones, que el equipo 'bleu'.

A Francia le costó el primer tramo. La posición de Yannick Carrasco la enturbió, entre los desmanes tácticos de Theo Hernández. La fuerza de Lukaku, menos, bien contenido por Saliba o Upamecano. Y un lanzamiento de falta directo de De Bruyne, templado al área, capaz de crear la duda al portero de forma sutil, lo asustó. Maignan la sacó como pudo. Carrasco, en liza hacia el gol unas cuantas veces, se quedó en nada en el tramo decisivo.

