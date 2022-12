¡Frenemos la ejecución! Piden firmas para salvar a Amir Nasr-Azadani

Millones de personas alrededor del mundo, entre los que se incluyen futbolistas, artistas y personas de distintos ámbitos, esto con la intención de evitar la ejecución del fubolista Amir Nasr-Azadami, de 26 años, quien el pasado martes fue condenado a muerte, en línea con las sentencias ya ejecutadas en las últimas semanas contra los manifestantes Mohsen Shekari y Majid Reza Rahnavard.

El mundo se levantó en contra de la reciente decisión del régimen de Irán de ejecutar a un jugador de fútbol que participó en las protestas que llevan varios meses en el país.

Nasr-Azadani está acusado de un delito conocido como ‘miharebeh’, que traducido significa ‘enemistad con Dios’.

The fight for equality and human rights should be praised not punished, I stand in solidarity with Amir Nasr. https://t.co/QkqC9fgymX



La lucha por la igualdad y los derechos humanos debe de ser reconocida y no castigada. Me uno en solidaridad con Amir Nasr.