Gianna Woodruff, comprometida en ganar una medalla en Santiago 2023

La panameña Gianna Woodruff, especialista de los 400 metros con vallas, se entrena a fondo para obtener una medalla en los Juegos Panamericanos de Santiago, que comienzan el 20 de octubre, y mejorar así el séptimo puesto de la pasada edición, disputada durante 2019 en Lima.

"Me estoy preparando a conciencia para pelear por una medalla en los Juegos Panamericanos", manifestó a EFE.

Woodruff tendrá un desafío adicional en la capital chilena, y tiene que ver con ajustar la preparación, ya que los Panamericanos están fuera del calendario regular del atletismo, aunque dijo confiar en llegar en forma.

"Aún así me mantengo en forma y estaré lista para hacer mi mejor desempeño", manifestó.

Woodruff, de 29 años, celebró que a la fecha no ha sido afectada por lesiones ni molestias, pese a que trabaja "cinco días de la semana con un descanso los fines de semana".

La panameña ocupa el duodécimo puesto de la clasificación mundial de los 400 metros con vallas y es una de las apuestas del Comité Olímpico de su país para sumar medallas en Santiago 2023.

Reconoció que los Mundiales de Atletismo en Budapest 2023 no le dejaron satisfecha, pese a que volvió a llegar hasta semifinales, como en otras tres ediciones.

Con los Panamericanos en la mira, la nacida en la ciudad estadounidense de Santa Monica (California), tampoco pierde de vista los Juegos Olímpicos de París, de los que quiere salir con una medalla y superar así lo que hizo en Tokio 2020.

"En los Juegos Olímpicos intentaré mejorar lo que hice en los pasados juegos: meterme en la final e intentar salir con un medalla", subrayó.

La atleta, cuya madre es panameña, debutó en Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la final olímpica de los 400 metros con vallas, Woodruff registró en Tokio un tiempo de 55 segundos y 84 centésimas, que le aseguraron el séptimo puesto.

"El séptimo lugar en Tokio fue la mejor carrera de mi vida. Ni siquiera corriendo en la universidad llegué correr en las finales", puntualizó.

