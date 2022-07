Gianna Woodruff a la Final de los 400 metros con vallas del Mundial

La panameña Gianna Woodruff tuvo un cierre espectacular y se clasificó a la Final de los 400 metros con vallas del Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Eugene, Oregon, Estados Unidos.

En su heat de semifinales, Woodruff quedó segunda con un tiempo de 53.69, solo por detrás de la campeona olímpica, la estadounidense Sydney Mclaughlin, quien registró 52.17.

We're not ready for this final #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/nyaC47OXBn