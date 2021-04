Herrera y Coclé luchan desde hoy por el título del nacional de Béisbol Juvenil

Herrera y Coclé se verán las caras por segundo año seguido en la Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil cuando a partir de hoy martes disputen la corona de la edición 2021 ‘Copa Caja de Ahorros’.

La serie por el campeonato, al mejor de siete encuentros, iniciará hoy y continuará mañana miércoles en el estadio Remón Cantera de Aguadulce; se trasladará el viernes, sábado y domingo al Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas y de ser necesario regresará al Remón Cantera para un posible sexto y séptimo partido. Todos los juegos iniciarán a las 7 de la noche.

El año pasado los herreranos se impusieron cuatro juegos a dos en la Final a los coclesanos. En la edición 2021, los dos equipos demostraron que fueron los dos mejores, al quedar primero (Coclé) y segundo (Herrera) en la Serie Regular.

En la Serie de Ocho Equipos, barrieron a sus contrarios dos juegos a cero. La ‘Leña Roja’ dio cuenta de Bocas del Toro, mientras que los azuerenses hicieron lo propio ante Panamá Este. En Semifinales, tanto herreranos como coclesanos barrieron en cuatro juegos a sus oponentes, superando a Los Santos y Panamá Oeste respectivamente.

De ganar los herreranos, conquistarían su sexta corona y su segundo título de forma consecutiva. El último en lograr un bicampeonato fue Panamá Metro que en esa seguidilla conquistó cinco títulos seguidos (2012 al 2016). Además, los azuerenses obtendrían su tercer título en los últimos cinco años.

Por su lado, Coclé, de conquistar la serie, ganaría el tercer campeonato en su historia y su segundo en los últimos cuatro años, además de dos subcampeonatos en el mismo lapso de tiempo.

“A pesar de que hemos barrido las series no han sido fáciles los partidos. La ofensiva se ha mantenido consistente y el pitcheo ha podido mantener las ventajas en los momentos claves”, expresó Rodrigo Merón, director de Coclé, en entrevista al programa Deportes y Punto (Omega Stereo).

Merón opinó que la serie ante Herrera se perfila difícil, pero tienen que mantener la ofensiva, que el pitcheo pueda hacer el trabajo y que se pueda poner en práctica los fundamentos.

“El que ejecute bien los fundamentos y tenga una buena defensa será el ganador”, agregó.

Para hoy, el lanzador designado para abrir por Coclé será el izquierdo Novel Vega, mientras que para el segundo y tercer partido estarían Omar González y Felipe Torres.

Por su parte, Audes De León, técnico de Herrera, manifestó que se han logrado los objetivos de superar las etapas hasta ahora, teniendo un bateo consistente, un pitcheo a la altura y una buena defensa.

“Será una buena serie. Tienen a un buen técnico como Rodrigo Merón, pero tenemos un gran equipo, con un pitcheo que ha tenido una buena localización en sus lanzamientos y un bateo oportuno”, indicó De León.

Para hoy el lanzador de los herreranos será Alexis Bernal y para los partidos siguientes están asignados en su orden Joshua Saavedra, el refuerzo Anderson Ramírez y Bryan Vergara.

Estadísticas

En este torneo, Herrera y Coclé solo se enfrentaron una vez (26 de marzo) en la Serie Regular, ganando la ‘Leña Roja’ 7-6.

Con relación a las estadísticas, en la Serie Regular (16 partidos), Coclé tuvo una ofensiva de .303 (163 hits en 538 turnos), efectividad de sus lanzadores de 3.70 y cometió 25 errores (.958).

En la serie de Ocho Equipos y Semifinales (seis juegos), acumuló un promedio a la ofensiva de .303 (64 hits en 211 turnos), una efectividad de 2.47 y cometió nueve errores (.958).

Por su lado, Herrera, en la Serie Regular (16 partidos), tuvo un promedio a la ofensiva de .281 (151 hits en 537 turnos), una efectividad de sus lanzadores de 4.31 y cometió 22 errores para promedio de .966.

En la serie de Ocho Equipos y Semifinales (seis juegos), Herrera tuvo una ofensiva de .316 (66 hits en 209 turnos), una efectividad de 0.78 y cometió ocho errores (.964).