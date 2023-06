Homenajean a la primera mujer en ser juez en pelea de Título Mundial

Doña Emma Esther De Urrunaga, en un día como hoy Panamá marcó un hito histórico dentro del boxeo, cuando se convertía en la primera mujer en ser Juez en una pelea de Campeonato Mundial, la misma en el gimnasio Nuevo Panamá, entre el panameño Roberto Durán y el australiano Héctor Thompson.

Doña Emma, comenzaba una historia nueva en el boxeo mundial en una Corte que estaba hecha hasta el momento para hombres, al debutar en la segunda defensa del panameño y monarca AMB, Durán frente al australiano Thompson.

“Solo me llamaron y me preguntaron que si yo estaba preparada; yo dije que sí”, indicó. Le comentó comentó a Noticias sin Límite que distinción le llegó por sorpresa. Esa noche del 2 de junio de 1973 sus manos y piernas le temblaban, no podía escribir su nombre en la tarjeta

El encuentro estaba pactado a 15 asaltos y en ese entonces el árbitro también votaba, pero la pelea acabó en el octavo asalto cuando Durán noqueó al duro retador.

Pero a pesar de su nerviosismo, Doña Emma hizo su trabajo, llevando al momento del desenlace la pelea 70 a 63 a favor del panameño; mientras su colega Harmodio Cedeño había marcado 66 a 64.

La chiricana, ahora de 80 años de edad, bromea sobre su hazaña en el boxeo, un deporte donde conoció a su gran amor, le sirvió de trampolín para visitar otras culturas, ver el nacimiento de algunas estrellas y el ocaso de otras.

De Urrunaga no se olvida que los encuentros de Durán se presenciaban de pie. “Ese muchacho daba gusto verlo pelear, no se cansaba de tirar golpes, siempre subía al ring con un vestuario

impecable y sus botas brillaban”, recuerda.

La jueza fue homenajeada por la Comisión de Educación y Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional por su destacada trayectoria y como primera juez mujer en una pelea de campeonato mundial.

DATOS

Campeonatos: 7 peleas de títulos mundial de Roberto Durán y entre otras actuó en peleas de Hilario Zapata, Eusebio Pedroza (los tres Salones de la Fama), Alfonso Frazer y los colombianos Antonio Cervantes ‘Kid’ Pambelé y Fidel Bassa.

Países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Japón, y Estados Unidos, en varias ciudades: Las Vegas y Nueva York.

Números: 27 peleas de títulos mundiales; 42 años como jueza; 120 peleas como jurado amateur

Histórica: 2 de junio de 1973 se convertía en la primera mujer jueza de una pelea de campeonato mundial entre Roberto Durán y el australiano Héctor Thompson.

Anécdota: fue juez de Durán y también de su hijo Roberto “El Chavo”, en una de las siete peleas que realizó.

