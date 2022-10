Iker Casillas confiesa ser gay ¿Vacilón o realidad?

Iker Casillas, exportero de la selección española campeona del Mundo, se confesó gay, a través de un tuit que publicó muy temprano de este domingo,

Con una sola sola frase: "Espero que me respeten: son gay", el exfutbolista acabó con los rumores de una posible relación con...... , con quien se le relacionaba desde hace un par de semanas.

Tras el anuncio de Casillas, la respuesta de su excompañero de liga Carlos Puyol no faltó y aumentó la controversial confesión del futbolita español.

Puyol escribió en la misma red: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker".

Tras el huracán provocado por los futbolista, Iker borró el tuit, pero los comentarios de todo tipo no se han hecho esperar, siguen aumentado por segundo.

Pasado unas horas, Casillas publicó otro tuit en el que indica que su cuenta fue hackeada, se disculpa con la comunidad LGTB e indica que todo está bien.

"Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB."

La aclaración provocó más comentarios contra el ex arquero. La comunidad LGTB se siente indignada por lo que consideran una broma de mal gusto mientras crecen las dudas sobre la preferencia del español.

