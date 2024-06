Jinete Luis Sáez, a selecto grupo de panameños en el Belmont Stakes

El jinete Luis Sáez sigue escribiendo su propia historia en la hípica mundial y con la conquista el pasado sábado de la edición 2024 del Belmont Stakes se une a un grupo selecto de panameños ganadores de esta importante carrera que forma parte de la triple corona estadounidense de este deporte.

Sáez, oriundo de la provincia de Darién, logró su segundo triunfo en el Belmont Stakes, uniéndose a un grupo selecto de panameños que ha ganado en más de una ocasión esta prueba hípica.

En el 2021, Sáez, de 32 años, ganó el Belmont Stakes con el ejemplar ‘Essential Quality’ y ahora lo logra con ‘Dornoch’.

NO DEJES DE LEER: Lamentan muerte del juvenil Giancarlos García

El Belmont Stakes es la carrera de la triple corona de la hípica estadounidense que más panameños han ganado (un total de 13 ediciones), pero hasta el sábado solo dos istmeños habían logrado el triunfo en más de una ocasión como lo son Braulio Baeza y Laffit Pincay Jr, quienes lo han logrado en tres ocasiones.

Baeza lo conquistó en 1961, 1963 y 1969, mientras que Pincay Jr. lo hizo en tres años seguidos (1982, 1983 y 1984).

Los otros panameños que han ganado esta carrera son Manuel Icaza (1964), Heliodoro Gustines (1968), Rubén Hernández (1979), René Douglas (1996) y Fernando Jara (2006).

“Gracias a Dios por darme dos Belmont Stakes, una carrera bastante difícil pero ayer salimos con la victoria con Dormunt, un caballo que siempre me ha gustado desde el día 1. Tuvimos un poco de mala suerte en el Kentucky Derby pero ayer (sábado) demostró que es un caballo de grado 1”, declaró Saéz en entrevista al sitio web Agentes 305.

Sáez detalló que la estrategia fue salir rápido y buscar una buena posición. Todo salió como lo habíamos planificado”, destacó el jinete istmeño.

NO DEJES DE LEER: Con dificultades, la ‘Sele’ saca el triunfo ante Montserrat

Sáez aprovechó la ocasión para enviarle un saludo a todo Panamá, principalmente a su familia.

“Saludos a toda mi gente en Panamá, a toda mi gente en Darién, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a toda la gente en el hipodromo Presidente Remón y a toda Latinoamérica”, agregó.

Sáez, junto al ejemplar ‘Dornoch’ se mantuvo pegado al riel y dejó atrás a Mindframe para ganar la última carrera de 2024 de la Triple Corona estadounidense.

Remsen Stakes winner DORNOCH is your 2024 Belmont Stakes pres. by @NYRABets champion!! @luissaezpty was in the saddle for trainer @GarganRacing! pic.twitter.com/8PWx5iJoOD