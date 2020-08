Jonathan Araúz jugó su primer partido como titular en las Grandes Ligas

El panameño Jonathan Araúz sigue teniendo oportunidades con su equipo los Medias Rojas de Boston.

La noche de ayer jueves tuvo su primer partido como titular, jugando la segunda base para los Medias Rojas, que vencieron 4-2 a los Mets de Nueva York.

A la ofensiva Araúz se fue de 3-0, por lo que aún está sin conectar su primer imparable en la Gran Carpa.

En su primer turno del partido, en el. Segundo inning, salió en línea a la tercera base.

En el cuarto episodio falló en roleta a la segunda base y en el séptimo inning salió en línea al jardín central.

Araúz fue reemplazado a la ofensiva en el noveno episodio por Rafael Devers.

Si bien Araúz no ha conectado de impararable, lo positivo es que ha estado chocando la bola y no se ha ponchado en ninguno de sus turnos.

En total, el panameño ha visto acción en tres juegos. Ha tenido cinco turnos a la ofensiva, no tiene imparable, tiene una carrera anotada, no ha recibido base por bola y no se ha ponchado. A la defensa ha jugado dos veces en segunda base y una en tercera.