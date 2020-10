Jonathan Araúz: ‘Trabajaré el triple para quedarme en el equipo’

Luego de convertirse en el pelotero panameño N.°64 en debutar en las Grandes Ligas, el panameño Jonathan Araúz está enfocado en trabajar más duro con el objetivo de ganarse un puesto con el equipo grande de los Medias Rojas de Boston para la campaña de 2021.

Araúz, quien ya se encuentra en Panamá, recibió ayer un homenaje por parte del Concejo Municipal de Arraiján, el cual lo declaró ‘Hijo Meritorio’ por el esfuerzo realizado de llegar a las Grandes Ligas este año.

“Ellos (Boston) se comunicaron conmigo. Me felicitaron por el trabajo y me dijeron que voy a estar en los entrenamientos de nuevo peleando por un cupo. No hay nada concreto, pero vamos a trabajar el triple en la temporada muerta para ganarme ese cupo”, informó Araúz en entrevista concedida al programa Deportivamente, que dirige Elías González y que se transmite en la emisora radial Boom (106.1).

Araúz hizo su histórico debut el 24 de julio pasado cuando los Medias Rojas de Boston recibieron a los Orioles de Baltimore en el legendario Fenway Park.

El infielder panameño, nacido en Chiriquí pero formado deportivamente en Panamá Oeste, se conviertió en apenas el segundo panameño en debutar con los Medias Rojas, una de las franquicias más importantes e históricas de las Grandes Ligas.

Cabe destacar que el panameño fue tomado por los Medias Rojas en el Draft de la Regla 5 en diciembre de 2019.

“El llamado a Grandes Ligas fue una sorpresa pero también fue una experiencia muy grande. Me siento muy feliz por la actuación que tuve y sé que en el futuro esta experiencia me va a ayudar mucho”, agregó Araúz en la entrevista.

En la temporada 2020, Araúz, quien jugó la tercera, campo corto y segunda base, tuvo un promedio de .250, conectando 18 hits (un jonrón, dos dobles) en 72 turnos al bate, anotó ocho carreras, empujó nueve, recibió ocho base por bolas y se ponchó 21 veces.

Sobre la temporada, el utility istmeño dijo que hubo momentos difíciles como el que tuvo sin conectar de imparables en 20 turnos.

“No perdió la calma y estuve esperando nuevamente mi oportunidad”, señaló el joven de 21 años.