José ‘El Magnífico’ Núñez seguirá teniendo actividad en EE.UU.

El clasificado mundial panameño José ‘El Magnífico’ Núñez retornó ayer a Panamá luego de su debut en Estados Unidos la noche del miércoles.

‘El Magnífico’ Núñez empató con el armenio Aram Avagyan en el pleito coestelar de la función que tuvo como sede el Mohegan Sun Casino de la ciudad de Uncasville, Connecticut.

A tough, back-and-forth battle between Nunez and Avagyan ends in a majority draw #ShoBox pic.twitter.com/7K2XUcpFPt — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) January 21, 2021

A su llegada a suelo patrio, Núñez adelantó que le comunicaron que volverá a tener otra oportunidad en territorio estadounidense, por lo que tiene que preparse más fuerte.

El púgil panameño de 22 años y clasificado mundial N.°14 pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), informó que tomarán unos días de descanso para retomar sus prácticas con sus entrenadores José González, José Murillo y el excampeón mundial Rafael Pedroza.

Por su parte, José ‘Jako’ González, integrante del cuerpo técnico de Núñez, se sintió satisfecho por el trabajo realizado en la pelea por el pupilo.

“Estamos contento por lo logrado por José. Demostró que es un gallo que canta en cualquier gallinero. Ahora queda seguir trabajando para mejorar”, manifestó el entrenador González.

Luego de ocho intensos asaltos, el juez Peter Hary vio ganar a ‘El Magnífico’ Nuñez 77-75, pero Tom Carusone y John McKaie, los otros dos oficiales, apreciaron un empate 76-76.

“Me siento un poco molesto y a la vez contento porque hice un gran trabajo. Sentí que gané. Todo Panamá me vio ganar, me vio ganar ESPN, me vio ganar mucha gente acá en Estados Unidos, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas”, manifestó Núñez luego de su combate.