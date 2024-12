Juan Soto firma con los Mets de Nueva York

El jardinero superestrella Juan Soto y los New York Mets llegaron a un acuerdo sobre un contrato de 15 años y $765 millones, revelaron fuentes a Jeff Passan de ESPN, el acuerdo más grande en la historia de los deportes profesionales.

El acuerdo no incluye dinero diferido, agregaron las fuentes, y tiene escalas que pueden llegar a más de $800 millones.

Soto rechazó una oferta calificada de un año y $21.05 millones de los New York Yankees el 19 de noviembre.

Los dos agentes libres más buscados este siglo han sido Alex Rodríguez, un campocorto de élite de 25 años en 2000, y Shohei Ohtani, una máquina de dos vías que rompió límites el invierno pasado. Soto, a pesar de ser un jardinero de esquina por debajo del promedio, es tercero en la lista: las organizaciones decidieron que su destreza con el bate a su edad es muy valiosa.

Juan Soto will become the highest paid player in MLB history pic.twitter.com/dj6jikJojb