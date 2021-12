Juvenil de béisbol de Darién busca emular la actuación de la Mayor

Inspirados en lo que realizó la categoría mayor en el campeonato nacional 2021, el equipo juvenil de béisbol de Darién buscará como primera meta clasificar a la Serie de Ocho Equipos del Nacional 2022, el cual arrancará el próximo viernes 7 de enero.

En el pasado Nacional de Béisbol Mayor, Darién avanzó a la Serie de Seis Equipos e incluso lideró el grupo B en la fase regular, logrando una clasificación histórica que no se daba hace 31 años (1990).

Ahora le toca el turno a la categoría juvenil y para ello la liga provincial de la provincia puso en la dirección al exgrandes ligas y experimentado director Carlos César Maldonado, quien tiene varios campeonatos con Panamá Metro y un subcampeonato con Panamá Este en esta categoría.

“Usaremos el mismo sistema que he empleado en mi carrera como manager, tenemos una mentalidad de ir a ganar, si a mi me contrataron en Darién ha sido para ir a ganar, no solo ir a competir, hemos tenido un tremendo apoyo de la Liga Provincial y su presidenta Nadine González”, dijo Maldonado en entrevista realizada por el departamento de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Maldonado destacó que la fortaleza de Darién es la ofensiva, un equipo que va a hacer carreras, muchachos que hacen contacto y ponen la pelota en juego y están preparados para encarar a cualquier rival.

“Vamos a combinar la ofensiva con una buena defensa, además vamos a tener lanzadores que vienen a tirar strikes, no hay mucha velocidad, pero si localización. Si logramos combinar todo eso, vamos a tener resultados”, explicó Maldonado.

Individualmente se puede destacar al prospecto Ricardo Tibey, quien viene de jugar en el 2021 los torneos juvenil y mayor con la provincia darienita.

Darién está ubicado en el grupo A del torneo nacional junto a Panamá Metro, Coclé, Colón, Panamá Oeste y Chiriquí. El B lo integran Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí Occidente, Panamá Este y Bocas del Toro.

En su primer partido, los darienitas recibirán en el estadio de Metetí a la novena de Chiriquí a partir de las 7:30 de la noche.

En la ronda regular, cada equipo jugará dos partidos contra los rivales de su grupo, además de un encuentro con las novenas del grupo contrario (16 juegos en total).

Los ocho mejores récords de la fase regular clasificarán a la Serie de ocho Equipos.