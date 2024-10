‘KO al cáncer’ tendrá su pesaje oficial hoy

Los boxeadores que forman parte de la cartilla de boxeo ‘KO al cáncer’, programada para mañana sábado 19 de octubre en la arena Roberto Durán, tendrán hoy que cumplir con su respectivo peso de sus peleas cuando se realice la ceremonia de pesaje oficial de dicha función, organizada por la empresa Laguna Premium Boxing.

El acto, que será supervisado por la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox), se efectuará a la 1 de la tarde en el Crown Casino del hotel El Panamá.

El combate estelar del programa y que ha acaparado el centro de atención de los aficionados al boxeo es el del excampeón mundial Jezreel ‘El Invisible’ Corrales (Panamá) ante el exretador mundialista y actual clasificado universal Ricardo ‘El Científico’ Núñez (Panamá Oeste)

En esta pelea, pactada a 8 asaltos, ‘El Científico’ Núñez, clasificado mundial N.°16 del peso ligero en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expondrá el título Continental Latinoamericano (CMB) de las 135 libras.

En el combate coestelar se medirán los nacionales Jonathan ‘Alta Gama’ Miniel (Panamá) y Fernando ‘Pantera’ Martínez (Panamá Este), quienes disputarán el cetro Fedecentro (AMB) ligero vacante a 8 asaltos.

En 126 libras y seis asaltos, Hibrahim Valdespino (Panamá) se enfrentará a Daniel ‘Chato’ Lezcano (Panamá).

Por su parte, Samir Cuentas (Colón) se medirá a Jonathan Torres (Panamá) a 6 rounds y 145 libras.

A 4 asaltos y 130 libras pelearán Gregorio Francis (Panamá) vs Yovani Casasola (Panamá).

También combatirán Jefrey Martínez (Panamá) vs Héctor Ortega (Panamá) a 6 rounds y 117 libras; Leiner Rodríguez (Panamá Oeste) vs Carlos Bonilla (Chiriquí) a 4 rounds y 118 libras; Ángel Flores (Panamá) vs Julio César Martínez (Panamá) a 4 rounds y 114 libras; y Nazario Camarena (Panamá Oeste) vs Abdiel Mojica (Colón) a 4 asaltos y 118 libras.

Mañana sábado, la función está programada para iniciar a las 7 de la noche.

El ‘KO al cáncer’ es un evento de Laguna Premium Boxing que se ha realizado por seis años y parte de la venta de entradas se donará al Hospital Oncológico en apoyo a los pacientes que sufren de cáncer y pasan por sus tratamientos en esta noble institución.

Los precios de los boletos oscilan desde los $10.00 la general hasta los $100.00 en Ring Side. Los mismos se pueden obtener por WhatsApp al 66470230.

