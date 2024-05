La gira por España... revuelo y sobresaltos

La lista de Tommy está lista y como buen manicomio, no son todos los que están ni son todos los que son...

Este primer llamado es apenas el inicio de compromisos que comprometen el futuro y el presente. La convocatoria para la gira a España, donde enfrentaremos a las selecciones autonómicas de Cataluña y Galicia, ha causado revuelo y sobresaltos… y la verdad lo espeso del chicheme está por venir.

Nuestra "Sele", en junio próximo, deberá ir a la Copa América, donde debutará el día 23, para enfrentar el nivel superlativo de los equipos de Conmebol (Uruguay y Bolivia), y como si fuera poco, a medir fuerzas con USA, el nuevo rey de Concacaf; sumado a ello, tendrá los dos primeros compromisos contra Guyana y Monserrat, el 6 y 9 de junio, respectivamente, por la eliminatoria al próximo Mundial 2026.

A muchos les ha causado histeria no encontrar en el listado a uno de sus preferidos o como el álbum de Panini, esa figurita no va y no 'ta.

A tal punto que el enojo los ha llevado al abismo de la incomprensión, dejándolos sin razonamiento, minimizando la gira por la "Madre Patria", nombrándola con epítetos que aluden a que es intrascendente.

Para nuestro país, que sigue desarrollándose, todo partido sirve, tomando en cuenta que son de ensayo y error, permitiendo al hispano-danés introducir y darles oportunidad a nuevos elementos.

Es grato ver en el llamado a Yossiel Núñez, aquel flaquito de Curundú que llegó con 15 años al Plaza Amador y que se ha mantenido en el exigente balompié español con el Recreativo de Huelva.

Núñez es el único sobreviviente de una legión de casi 12 jugadores que incursionaron en España post pandemia.

Los gritos de alarido y descontento van por la ausencia de "Puchulín"' Serrano, a quien Christiansen lo excomulgó por estar en la LPF; ahora el desequilibrante exjugador del CAI está en Honduras, pero la evaluación del cuerpo técnico aún no le alcanza para ponerse la roja.

A España va un conjunto bastante equilibrado, no tan liviano; por lo contrario, lo siento robusto.

La experiencia en la cancha la pondrán Eric Davis, Michael Murillo, "Puma" Rodríguez, Edgar Joel Bárcenas, Andrés Andrade, Alfredo Stephens y Fredy Góndola.

Y para hacer un llamado homogéneo, dan el chance a cinco elementos del torneo local (LPF), ellos son: Eddy Roberts, Héctor Hurtado, Orman Davis, Sergio Ramírez, todos del campeón vigente CAI de La Chorrera, y Gabriel Brown, del DAU de Colón.

Es el momento para que Tomás Rodríguez, "Cuty" Mosquera, Kayser Lenis, Eduardo Guerrero hagan armas y levanten las manos consolidándose entre los habituales la Selección Nacional.

Se vienen momentos cruciales, donde hay que dar tranquilidad, porque como en la vida misma hay momento para todo...

