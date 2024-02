La Roja femenina vence a Paraguay y alista maletas para el viaje

La selección mayor femenina de Panamá se impuso anoche por 2-0 a su similar de Paraguay en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

Goles de Kenia Rangel e Hillary Jaén dieron la victoria al onceno panameño, que afrontó su último ensayo de cara a su participación en la Copa Oro W, a realizarse del 20 febrero al 10 de marzo en los Estados Unidos.

Panamá viajará este domingo en horas tempranas de la mañana rumbo a San Diego, California (EEUU), donde concentrará y jugará todos sus partidos de la fase de grupos.

LA JUGADA DEL GOL SE VENÍA PRACTICANDO

Hilary Jaén, una de las autoras de los goles de Panamá, indicó, tras finalizar el partido, que "la jugada del gol se venía practicando con Marta (Cox)". "Ese gol es gracias a las compañeras y todos los intentos que hicimos juntas. Un gol es algo maravilloso para cada jugadora, te potencia más para seguir", manifestó.

“Siempre tengo la disposición de jugar en la posición que el profe quiera. Empecé de central en el primer tiempo y en el segundo me dieron la libertad de soltarme y creo que gracias a ellos cayó el gol", añadió Jaén,

REGRESO CON GOL

Por su parte, Kenia Rangel no solo se volvió a ganar un lugar en una convocatoria oficial, sino que además, en esta oportunidad, convirtió su primer gol en su nueva etapa con la Selección Nacional: "Me siendo muy feliz de haber regresado con gol. Se lo dedico a mi familia y a toda la gente que vino hasta aquí. No ir al Mundial son cosas que pasan, ya no se puede echar para atrás. Seguimos trabajando para lo que viene y agradezco la confianza de los profes para tenerme aquí. Voy a seguir trabajando para lo que necesiten ellos y poder aportar".

DEBUT DE PANAMÁ

El debut de las dirigidas por "Nacho" Quintana en la Copa Oro W está programado para el 21 de febrero próximo frente a Colombia en el Snapdragon Stadium, en San Diego, California.

Tres días después del choque con las colombianas, las panameñas jugarán ante el ganador de la llave entre Puerto Rico y Haití y cerrará el 27 de febrero la fase de grupos, ante Brasil.

