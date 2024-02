Las mejores cinco peleas de boxeo de la historia

El boxeo es una disciplina que levanta pasiones y nos ha dejado a lo largo de su historia muchas peleas memorables que marcaron a los espectadores. Si bien es cierto que es difícil elegir los cinco mejores combates que se han celebrado hasta la fecha sobre el cuadrilátero, hay eventos que han sido considerados por los grandes expertos en la materia como los más destacados. A continuación, los repasaremos y tienen como nombres protagonistas leyendas de la talla de Muhammad Ali o Sugar Ray Leonard.

Mejores cinco peleas del mundo del boxeo en la historia

Muhammad Ali vs Joe Frazier (1975)

Estos dos púgiles se habían enfrentado en un par de ocasiones antes de 1975, cuando se produjo el que es considerado como el combate de desempate más legendario de todos los tiempos. Más allá de la rivalidad deportiva existente, el interés de este enfrentamiento iba más allá del cuadrilátero. Muhammad Ali representaba el espíritu crítico, después de negarse a acudir a un conflicto bélico internacional. Por otro lado, estaba Joe Frazier, que encarnaba el lado más conservador, además de ser el vigente campeón.

Su enfrentamiento, bajo el nombre de The Thrilla in Manila, fue épico y en un ambiente muy caluroso de más de 40 grados en Ciudad Quezón, en Filipinas. Ambos se exigieron al máximo, llevando al otro al límite y dejando un repertorio de golpes duros. Ali contragolpeaba a la agresividad de su oponente, hasta el decimoquinto asalto. Allí fue cuando el entrenador de Frazier, Eddie Futch, decidió arrojar la toalla antes de que las consecuencias del choque fueran a mayores.

Sugar Ray Leonard vs Thomas Hearns (1981)

Este combate fue bautizado por The Showdown y tuvo lugar en Nevada, en los Estados Unidos, con más de 20.000 personas de público. Se veían cara a cara los dos mejores boxeadores de peso welter, entre los 63 y los 66 kilos, del momento. Superó todas las expectativas posibles y cada boxeador sacó a relucir sus cualidades. Sugar Ray Leonard ofreció una velocidad y un aguante fuera de lo común, mientras que Thomas Hearns aprovechaba cualquier oportunidad para lanzar sus fuertes derechazos con el objetivo de noquear al rival.

Para el recuerdo quedará el decimotercer asalto, considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. Un asalto más tarde se terminó el espectáculo, cuando el árbitro decidió que Leonard se llevaba el triunfo por KO del adversario y se coronaba como el campeón mundial de peso welter de la WBA. Más de 300 millones de personas siguieron a través del televisor este espectáculo, que se repitió cuatro años más tarde, volviendo a ofrecer una gran actuación que acabó en nulo.

George Foreman vs Muhammad Ali (1974)

La historia de este combate, conocido como Rumble in the Jungle, es increíble desde un inicio. Se llevó la pelea a Zaire, actualmente en el Congo, y se celebró a altas horas de la madrugada para que los estadounidenses tuvieran un buen horario para disfrutarla. Además, enfrentaba al campeón e invicto George Foreman ante un Muhammad Ali que no estaba en el mejor momento de su carrera, habiendo superado la barrera de los treinta años y despidiéndose del título de campeón mundial.

La veteranía ante la juventud, eso es lo que reflejaba este enfrentamiento en el que Ali partía con pocas opciones, según los expertos de la época. Rompió con todas las expectativas, dejando claro que la experiencia es importante y demostró unos excelentes movimientos para zafarse de los ataques de su rival y vencerlo por KO en el octavo asalto. Fueron meses los que estuvieron ambas figuras preparando el choque, entrenando y acostumbrándose al clima del lugar; pero la velocidad y la agilidad terminaron venciendo a la potencia.

Roberto Durán vs Sugar Ray Leonard (1980)

En este combate, se enfrentaban los dos por el título mundial del peso welter de la WBC. Era la segunda vez que se veían las caras Roberto Durán y Sugar Ray Leonard y ha pasado a la historia por la frase de “no más fight”. Cuenta la leyenda que el panameño dijo esas palabras antes de retirarse en el octavo asalto. Fue una lucha despiadada, donde ninguno de los dos se reservó nada en el tintero y es el enfrentamiento más recordado de los tres que celebraron a lo largo de sus trayectorias.





Parte del atractivo de la conocida como Brawl in Montreal estaba en la contraposición de estilos de los dos púgiles. Durán apostaba por un ataque agresivo y potente, mientras que Leonard era más de contragolpear con rapidez y precisión. Es uno de los choques más recordados de la historia del boxeo, así como también lo fue la tercera pelea ante ambos, cayendo del lado del estadounidense y siendo considerado como uno de los finales más controvertidos jamás recordados.

Julio César Chávez vs Meldrick Taylor (1990)

En 1990, este combate levantó mucha polémica, pues era el primero tras unificar los títulos mundiales de peso superligero de la WBC y la IBF. Estos enfrentaban, por un lado, a Julio César Chávez y, por otro, a Meldrick Taylor. Fue bautizado como Fight of the Decade, por lo que simbolizaba y por la presencia de dos boxeadores muy potentes y veloces, también apodados como El trueno y El rayo. Se celebró en México y fue el representante nacional, que jugaba en casa, quien se llevó la victoria.

Taylor empezó bien la pelea, sacándole puntos a su rival gracias a un ataque tempranero, pero rápidamente Chávez se pudo levantar y defenderse buscando el rostro de su contrincante. La actuación del mexicano fue creciendo a medida que se sucedían los asaltos y obligó al árbitro a poner fin al espectáculo por motivos de seguridad, dándole la victoria al anfitrión por KO técnico. La decisión no fue acogida por todo el mundo de la misma manera, pues hay quienes consideran que el estadounidense podía haber seguido sin que peligrara su integridad física.

Estos son cinco de los combates que han pasado a la historia por todo lo que les rodeaba y las grandes actuaciones de sus protagonistas sobre el cuadrilátero. Aun así, hay muchos otros enfrentamientos que serán recordados para siempre como el de Mike Tyson con Michael Spinks, que duró 91 segundos con victoria del primero, o el reciente, de 2017, entre Anthony Joshua y Wladimir Klitschko, donde el británico consiguió coronarse como el rey absoluto de la categoría.

