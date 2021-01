Leonardo Bernal da su primer paso rumbo a las Grandes Ligas

El coclesano Leonardo Bernal encabezó un grupo de 16 peloteros panameños que estamparon ayer su firma para jugar en el béisbol organizado de los Estados Unidos.

Bernal, de 16 años firmó con la franquicia de los Cardenales de San Luis, recibiendo una suma de 680 mil dólares, la mayor que se ha dado este año por el momento.

El receptor, con un peso de 204 libras de masa muscular y 1.83 de estatura, proviene de una familia humilde que ha sido su inspiración y ha logrado sobrellevar exitosamente su carrera deportiva imponiéndose a las limitaciones y a los obstáculos.

Con la firma, el jugador coclesano es consciente de que esto es solo el primer paso de su objetivo final, el cual es llegar a las Grandes Ligas.

“Estoy consiente de que solo he logrado un importante paso. Confío en tener capacidad para hacer historia en una de las posiciones más difíciles en el béisbol como la receptoría”, expresó Bernal, durante el acto de firma que se dio en la residencia de sus padres en el roble de Aguadulce y que contó con la presencia del ‘Scout’ de la organización de los Cardenales, el panameño Dámaso Espino.

Leonardo Bernal comenzó a representar a Panamá y a Latinoamérica cuando no tenía ni diez años. También Logró brillar en un mundial en Williamsport, Pensilvania.Aunque no se situaba entre los primeros de una élite de jugadores de la provincia de Coclé, que dejaron en alto el nombre de Panamá, hoy gracias a su trabajo y esfuerzo ha logrado su primer objetivo que es el de firmar con un equipo de las Grandes Ligas.La pandemia le negó ser firmado en junio del año pasado, pero se llenó de paciencia, esperó y no dejó de entrenar de la mano de su padre del mismo nombre y del experimentado receptor coclesano Ubaldo Ramos.

Otros jugadores panameños que estamparon su firma con otros equipos profesionales del béisbol organizado de Estados Unidos fueron Maurice Pierre (Gigantes de San Francisco), Roger Laso (Dodgers de Los Angeles), Gabriel Agrazal (Cachorros de Chicago), Yariel Moreno (Padres de San Diego), Andrés Silvera (Piratas de Pittsburgh), Juan Diego Alonso (Dodgers de Los Angeles), Edward Rodríguez (Rangers de Texas), Austin Aldeano (Indios de Cleveland), Jorge García (Filis de Filadelfia), Carlos Hinestroza (Medias Blancas de Chicago), Carlos Jiménez (Medias Blancas de Chicago), Alfredo Aldrete (Filis de Filadelfia), Kevin Aparicio (Yankees de Nueva York), Pedro Muñoz (Azulejos de Toronto), Edwin Hidalgo (Angelinos de Los Angeles).