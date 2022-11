Lionel Messi, el argentino con más partidos en los Mundiales

Leo Messi se convirtió en el futbolista argentino en disputar más encuentros en el Campeonato del Mundo al alcanzar, en el choque frente a Polonia, su vigésimo segundo partido y superar a Diego Armando Maradona que acumuló veinte en las cuatro ediciones que disputó.



Messi, que se convirtió días atrás en el único argentino en jugar cinco Mundiales y situarse en el selecto grupo que incluye al alemán Lothar Matthäus, el italiano Gigi Buffon, el portugués Cristiano Ronaldo y los mexicanos Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Antonio Carbajal, lleva veintidós encuentros con la albiceleste en este torneo.

El astro argentino llegó a Catar con diecinueve partidos jugados que ha dejado atrás con la presencia ante Arabia Saudí y México y este miércoles frente a Polonia. Ahora, en el horizonte tiene al alemán Lothar Matthaus que acumuló 25. Para igualar al germano necesita Messi alcanzar con Argentina las semifinales y para superarle, llegar a la final.



Además, el astro argentino elevó a quince sus partidos en un Mundial como capitán. Igualó al mexicano Rafa Márquez y se quedó a un solo encuentro deDiego Armando Maradona que en sus cuatro mundiales lució capitanía en dieciséis.

Sin embargo, Leo Messi no pudo acortar la distancia con Gabriel Batistuta en la carrera por ser el máximo anotador de la albiceleste en un Mundial. El jugador del París Saint Germain lleva ocho, los mismos que Diego Armando Maradona. Batistuta cerró su carrera con diez en la competición. Pudo estrechar la distancia Messi al ejecutar un penalti que paró el meta de Polonia.

