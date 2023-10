Lionel Messi gana premio 'El Balón de Oro' 2022-2023

El argentino Lionel Messi ganó por octava vez el premio El Balón de Oro, otorgado por la prestigiosa revista francesa France Football, la cual reconoce a los mejores futbolistas del mundo de una temporada de fútbol, en este caso la 2022-2023.

Messi superó en la votación al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland.

Publicidad

Messi, de 36 años, fue el auténtico artífice de que la albiceleste levantara en Catar su tercer trofeo, uno de los principales impulsos que le condujo a lograr el premio que se otorga gracias a votos de los periodistas del mundo entero.

NO DEJES DE LEER: Panamá superó actuación de Lima 2019 y va por más en Panamericanos

Su temporada con el París Saint-Germain fue más que modesta, pero el de Rosario dejó huella en las memorias con lo que hizo en Oriente Medio, que ya le sirvió para hacerse el año pasado con el premio The Best que concede la FIFA.

A diferencia de la revista France Football, organizadora del Balón de Oro, la FIFA ya tuvo en cuenta el Mundial de Catar para otorgar su galardón del año pasado, lo que benefició a Messi. Ahora, el calendario vuelve a ponerse de su parte.

El actual jugador del Inter de Miami ganó este premio en las ediciones 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. El nuevo premio llega 14 años después del primero, signo de la longevidad del futbolista de Rosario.

NO DEJES DE LEER: Atlético iguala racha de local

Lejos quedan los cinco Balones de Oro ganados por el portugués Cristiano Ronaldo, que durante años le disputó la hegemonía del fútbol mundial, pero que detuvo su contador en 2017.

Por segunda vez en la historia del premio, se otorgó en función de los resultados de la temporada en lugar del año calendario. Este es el período del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023.

Contenido Premium: 0