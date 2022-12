Messi: "Estoy disfrutando muchísimo"

Nombrado de nuevo como el mejor jugador del partido, en la semifinal que ganó Argentina por 3-0 a Croacia, Lionel Messi expresó que su conjunto preparó "muy bien" el encuentro, que sabía que "iba a ser el que fue", porque su rival tiene "mucha la posesión, pero es desordenado", y remarcó que se siente "bien, fuerte" y está "disfrutando muchísimo" de todo el recorrido con su selección en el Mundial de Qatar 2022.

"Estoy disfrutando muchísimo todo esto. Me siento bien. Me siento fuerte para afrontar cada partido. Venimos haciendo un sacrificio muy grande. El último partido que jugamos fue con un alargue que no fue nada fácil. Llegábamos cansados, pero el grupo volvió a sacar fuerza de donde no tiene para dar un plus más. Hicimos un partido muy serio. Sabíamos que iba a ser el partido que fue", valoró en rueda de prensa en el estadio de Lusail.

"Preparamos el partido muy bien. Sabíamos que ellos iban a tener la pelota, porque en el medio tienen buenos jugadores, pero íbamos a tener nuestra ocasión, porque se desordenan rápido. Preparamos muy bien el partido. Me siento feliz. Durante todo este Mundial estoy disfrutando muchísimo y, por suerte, pude ayudar al grupo para que las cosas salgan", añadió el atacante.

Y remarcó el valor de todo el equipo: "Este grupo, más allá de la fortaleza grupal que tiene, es muy inteligente. Saber leer los momentos del partido. Ya lo había dicho Scaloni. Es un grupo muy inteligente, que sabe sufrir cuando tiene que sufrir, que saben tener la pelota cuando tiene que tenerla, cuando hay que presionar, replegar, sabe leer los partidos".

"Y tiene un cuerpo técnico muy bueno que no deja nada al azar, que te hace saber cada detalle de cada partido y eso es una gran ayuda para nosotros. En ningún momento nos sentimos perdidos en el campo, sabemos lo que tenemos que hacer en todos los partidos. Sabíamos que el partido iba a ser de esta manera. Croacia tiene mucha posesión, pero también sabíamos que podía ser una fortaleza nuestra cuando recuperábamos. Ellos son muy desordenados y dejan muchos espacios", enfocó Messi.

Argentina ha alcanzado la final, después de perder por 1-2 contra Arabia Saudí en la primera jornada. "El primer partido fue un golpe muy duro para nosotros, porque veníamos de 36 partidos sin perder y empezar el Mundial así, con un rival que a priori se pensaba que podíamos ganarlo, fue una prueba durísima para nosotros y para este grupo. Pero el grupo volvió a demostrar lo fuerte que es, sacando partido a partido adelante", recordó.

"Es muy difícil lo que hicimos, porque fueron todas finales, con el gran desgaste de jugar cada partido como una final. Somos conscientes de que si no ganábamos se complicaba. Jugamos cinco finales, pudimos ganar las cinco y ojalá la que viene sea de esta manera. Estábamos confiados en que lo íbamos a sacar, porque sabemos lo que somos como grupo y como equipo. Nos ayudó a crecer aún mas en el campeonato y nosotros en lo grupal", afirmó.

