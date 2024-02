Miles de panameños despiden a Luis 'Matador' Tejada

Miles de panameños vestidos con la camiseta de la selección de fútbol inundaron las calles de Ciudad de Panamá este viernes para despedir al letal delantero Luis 'Matador' Tejada, fallecido el pasado domingo por un paro cardiorrespiratorio.

Algarabía total en San Joaquín. La caravana fúnebre hizo una breve parada en el lugar y ahora se dirige al Gimnasio Roberto Durán en Juan Díaz. Video: Landro Ortiz. pic.twitter.com/URgNs5YNh5 February 2, 2024

Una gigantesca caravana recorrió toda la capital panameña acompañada de autos y personas a pie tras el féretro transportado en un camión de Bomberos.

Más allá de un ambiente lúgubre y triste, los panameños han despedido al máximo goleador con alegría y un profundo "agradecimiento": los miles de seguidores no dejaron que el silencio reinara, por el contrario la música, aplausos y los tambores no cesaron durante los más de 40 kilómetros del recorrido.

NO DEJES DE LEER: ¡Matador! ¡Matador! El último adiós al goleador del pueblo

"Era un buen muchacho. Era un excelente estudiante y el primero que sabía", le dijo a la Agencia EFE una profesora del jugador de nombre María Dc.

Una lluvia de flores blancas y fuegos artificiales recibió al ataúd a la entrada de San Joaquín, el populoso barrio en la periferia de Ciudad de Panamá donde nació el histórico jugador. Fueron justamente los jugadores del Tauro F.C, el primer equipo del 'Matador', y los vecinos, los que le rindieron el tributo más nostálgico con una calle de honor, una costumbre popular.

Los fans más pequeños acompañaron al jugador haciendo toques con el balón en las mismas calles en las que el 'Matador' comenzó sus andares frente los multifamiliares -edificios con numerosas viviendas destinadas a las familias más humildes-, en donde vivió Luis Tejada.

Normalmente grisáceas, las edificaciones tomaron para este día color con murales en honor al jugador que firmó el corazón de cada panameño con esa chilena a México el 30 de marzo de 2005,en un partido de eliminatorias hacia el Mundial de Alemania 2006.

#DeportesCri El lugar donde descansará Luis Carlos “Matador” Tejada Hansell. pic.twitter.com/IOUnud9HWc — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 2, 2024

"Lo recuerdo como el mejor. Esa chilena contra México sobre todo", le señaló a la Agencia EFE Digno Naera, un sexagenario vecino del humilde barrio.

Los fans recordaron algunas de las hazañas de Tejada, ya plasmadas en la historia del fútbol de este país tras 20 años de carrera. La reciente, el pase a Román Torres el 10 de octubre de 2017 para que anotara el gol de la clasificación a Rusia 2018, la primera y hasta ahora única de Panamá a un mundial.

Una misa multitudinaria

La arena Roberto Durán - en honor al gran boxeador panameño "Manos de Piedra"- fue escenario de la misa multitudinaria para el jugador. Al grito “Viva ‘Matador’” y “Oe Oe Oe” entró el féretro cargado por familiares y algunos jugadores de la selección de fútbol visiblemente conmovidos.

Una interminable fila de fanáticos con la camisa de la selección con el número 18 plasmado (el de "Matador") se formó alrededor del ataúd para darle el último adiós antes de comenzar la misa evangélica en este día de “luto”, declarado por el gobierno para rendir tributo a la gloria.

NO DEJES DE LEER: Ponen nombre de Luis Tejada a Centro de Alto Rendimiento

Banderas panameñas y pancartas con lucían mensajes como “Dios no se equivoca” o “Nosotros nunca te vamos a olvidar”, acompañaban la oración en la que se fundió la multitud.

“Hasta luego Matador”, historia del fútbol panameño

Tejada se retiró de la selección en mayo de 2019. Fue un jugador internacional con la selección de fútbol de Panamá en 108 ocasiones y marcó 43 goles que lo mantienen, junto a Blas Pérez, como el máximo goleador de la roja centroamericana.

A nivel internacional, Tejada brilló en Perú al jugar con el Juan Aurich, Universitario de Perú, Sports Boys y Pirata FC. También militó en los clubes mexicanos Toluca y Tiburones Rojos de México; en Colombia en el Envigado, América de Cali, Once Caldas y Millonarios, y en Emiratos en el Al Ain.

En Panamá finalizó su carrera con Plaza Amador, Herrera F.C. y Club Deportivo Universitario y Potros del Este.

#DeportesCri Luis “Matador” Tejada, el último adiós.

Los presentes cantaron el Himno Nacional,

#MatadorTejada



Video: Landro Ortiz pic.twitter.com/oq20JuXBAh — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 2, 2024

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio

Bloquear anuncios de google:

“Matador” (1982 - 2024) falleció el pasado domingo de un posible infarto, cuando jugaba una liga de fútbol para veteranos.Panamá enterró al jugador en un cementerio capitalino para decirle “Hasta luego Matador”.