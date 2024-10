Muere Fernando Valenzuela, exlanzador de los Dodgers de Los Angeles

Fernando Valenzuela, figura del beisbol mexicano e internacional, falleció este martes 22 de octubre en un hospital de Los Ángeles, California. Desde su hospitalización la familia del legendario 'Toro' ha sido muy hermética con los detalles de la enfermedad, aunque se le reportó en un delicado estado de salud durante las semanas que permaneció ingresado. Tenía 63 años.

Hace algunos días, Los Angeles Dodgers anunciaron que el icónico lanzador mexicano, quien se desempeñaba como comentarista de sus transmisiones en español no seguiría más con el equipo hasta nuevo aviso; la franquicia de las Grandes Ligas tampoco ofreció mayores datos. Solicitaron a sus aficionados respeto para la familia y oraciones para Valenzuela, quien estuvo ingresado en terapia intesiva estas semanas.

Dodgers dio a conocer la noticia en sus redes sociales.

NO DEJES DE LEER: Amistosos ante ticas serán el punto de partida para Panamá

Además de su rol como comentarista, Valenzuela estaba al frente de la sociedad accionaria del Club Tigres de Quintana Roo, de la Liga Mexicana de Beisbol, club que su familia compró en febrero de 2017, luego de que el empresario mexicano Carlos Peralta Quintero lo pusiera a la venta.

‘El Toro’ firmó grandes gestas en la década de los ochenta. Fue con la franela californiana con la que debutó en 1980; un año más tarde, en 1981, con una gran temporada de 13-7 y 2.48, en que además fue líder de aperturas (26), juegos completos (11) y blanqueadas (8), se erigió como Novato del Año y Cy Young de la Liga Nacional.

En ese mismo 1981, Valenzuela conquistó su único anillo de Serie Mundial con los Dodgers, en que además venció en el Juego 3 a los New York Yankees.

En agosto de 2023, su número fue retirado en una emotiva ceremonia por la franquicia de los Dodgers.

En la Liga Mexicana de Beisbol debutó en 1979 con los Leones Yucatán; más tarde, en 1992 y 1994 jugó con los Charros de Jalisco.

Su muerte ocurre mientras los Dodgers se preparan para inaugurar la Serie Mundial el viernes por la noche, recibiendo a los New York Yankees, precisamente el equipo al que los Dodgers y Valenzuela derrotaron en aquel 1981.

Antes de los juegos, solía cenar en el palco de prensa y se dejaba consentir por los aficionados. Seguía siendo popular entre los fanáticos que lo buscaban para fotos y autógrafos.

“En nombre de la organización de los Dodgers, lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando”, dijo Stan Kasten, presidente y director general de Los Dodgers. “Él es uno de los jugadores de los Dodgers con mayor influencia en todos los tiempos... se ha mantenido cerca de nuestros corazones desde ntonces, no solo como un jugador sino también como comentarista”.

Valenzuela fue uno de los jugadores más dominantes de su época y una figura extremadamente popular en la década de 1980, aunque nunca fue elegido para el Salón de la Fama. Sin embargo, es parte de Cooperstown, que cuenta con varias reliquias suyas, incluyendo una pelota firmada de su juego sin hits en 1990.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela. pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ