Neymar, listo para volver al ‘show’

Tite, seleccionador de Brasil, aseguró que planea jugar con los mejores desde el inicio y que si Neymar es titular es porque tiene la seguridad médica para hacerlo. Tite confirmó en rueda de prensa que Neymar jugará contra Corea del Sur, pero no especificó si jugará desde el principio o como suplente.

"Se va a entrenar hoy por la tarde y estará en el partido. Va a hacer trabajo específico, así que no puedo anticipar ninguna situación. Entrenará y si está bien, jugará", dijo Tite.

Neymar se entrenó ayer sábado por primera vez con balón desde que sufriera una lesión en los ligamentos del tobillo derecho en el primer partido contra Serbia.

"Nosotros, mi cuerpo técnico y yo, pagamos el precio de ser mejores, pero no el de la salud. Si Neymar juega es porque tiene luz verde por parte del departamento médico. Yo prefiero jugar, si puedo, con los mejores desde el principio", añadió el brasileño.

Brasil buscará este lunes (2:00 p.m.) los cuartos de final del Mundial contra Corea del Sur, después de perder su último partido de la fase de grupos contra Camerún.

"Estoy tranquilo porque nos hemos preparado bien. Los que no jugaron el otro día han podido descansar y los que lo hicieron bien tienen más confianza. Los que no jugaron y los que no jugaron bien tendrá la oportunidad de mejorar".

