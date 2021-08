Nos ha dejado Cristiano y ahora Messi... LaLiga española pierde su atractivo

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, aseguró que la marcha del argentino Leo Messi "es una pérdida para la Liga" y confió en que "se produzca el relevo natural en el fútbol español para paliarla".

"Es una pérdida grande para el fútbol y la Liga. Hace unos años nos ha dejado Cristiano Ronaldo y ahora Messi, quizá los mejores de los últimos años. Como aficionado me duele, pero quiero pensar en positivo que se producirá el natural relevo en el fútbol español y que personas, quizá no del nivel de Messi porque obviamente no hay ninguno, puedan venir a paliar en el futuro esta pérdida", indicó.

Publicidad

TAMBIÉN PUEDES LEER: Messi se vuelve un mar de lágrimas: estaba convencido de seguir en Barcelona

TAMBIÉN PUEDES LEER: Koeman a Messi: "Es difícil de asimilar"