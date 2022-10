Ofrecen $2 millones a fanático que atrapó HR 62 de Aaron Judge

El dueño de una casa de subastas de recuerdos deportivos dijo que ofreció $2 millones al aficionado que atrapó a el HR No.62 del toletero de los New York Yankees Aaron Judge, con el que rompió el récord de la Liga Americana.

JP Cohen, presidente de Memory Lane Inc. en Tustin, California, dijo a The Associated Press que envió mensajes de texto y correos electrónicos a Cory Youmans, el hombre que atrapó el hito de Judge el martes por la noche en Globe Life Field en Arlington, Texas. Cohen dijo que Youmans aún no ha respondido.

Contenido Premium: 0