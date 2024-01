P. Este y P. Metro se miden hoy en Nacional de béisbol juvenil

Panamá Este y Panamá Metro se enfrentarán hoy lunes en uno de los principales duelos de la jornada del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

El encuentro entre los Potros y los metropolitanos se realizará en el estadio José de la Luz Thompson de Chepo a partir de las 7 de la noche.

Tanto los metropolitanos como los de Panamá Este han tenido un buen inicio, al tener una marca de tres victorias y una derrota para situarse en la cima de la tabla de posiciones del torneo.

Posiciones del 55 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2024, Copa Caja de Ahorros tras culminada la Cuarta fecha de la Ronda Regular. pic.twitter.com/2vLdYJhQWs Fedebeis Panamá (@FedebeisOficial) January 8, 2024

Otro equipo que ha tenido un buen inicio es Chiriquí, que tiene marca de tres triunfos y una derrota. Luego de perder en su debut ante Veraguas, los chiricanos tienen tres victorias consecutivas.

Hoy recibirán a Bocas del Toro (2-2) en el Estadio Kenny Serracín a las 7 de la noche.

En la jornada de hoy también jugarán Herrera vs Veraguas a las 2 de la tarde en el estadio Remón Cantera; Darién vs Coclé a as 7 p.m. en el Remón Cantera; Los Santos vs Chiriquí Occidente a las 7 p.m. en el Glorias Deportivas Baruenses; y Colón vs Panamá Oeste a las 7 p.m. en el Justino Salinas de La Chorrera.

