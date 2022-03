¿Panamá debe seguir con el técnico Thomas Christiansen?

No han pasado 48 horas de la eliminación oficial de Panamá de las Eliminatorias de Concacaf con miras al Mundial de Catar 2022, pero la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) debe pasar la página rápidamente y enfocarse en el nuevo proceso con miras a la máxima cita del fútbol para el 2026.

La prioridad para los dirigentes de la Fepafut debe ser la continuidad o no del actual técnico Thomas Christiansen, cuyo contrato vence en diciembre de este año.

La primera competencia oficial que tendrá Panamá en lo que resta de 2022 será el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf para el mes de junio.

De parte de la Fepafut hay todo el interés de renovar el contrato con Christiansen e incluso ya las negociaciones habían arrancado en medio de la Octagonal de la Concacaf, aunque no se llegó a un acuerdo.

“El proyecto fue originalmente con la intención que sea hasta el 2026. La eliminación para Catar 2022 no afecta la intención de seguir con Christiansen”, declaró Manuel Arias, presidente de la Fepafut luego de la derrota 5-1 ante Estados Unidos el pasado domingo.

Christiansen también manifestó después del partido ante los estadounidenses, su intención personal de querer seguir con Panamá, aunque aclaró que todo dependerá de las negociaciones entre su agencia (Wasserman) y la Fepafut.

“La federación ya sabe como está la situación. Yo he demostrado que quiero quedarme, así se lo he hecho a la federación y a mis agentes que no recibiera ofertas porque mi primera opción es Panamá”, señaló Christiansen.

No obstante, todo dependerá de las ofertas económicas que haya para el técnico hispano-danés a nivel internacional y lo que la Fepafut esté dispuesta para realizar una contraoferta.

Pro y contra

Sin duda alguna, Christiansen estableció su sistema de juego que le dio identidad al onceno nacional con una base de jugadores jóvenes con un futuro promisorio a nivel de clubes y de selección nacional.

Lo que sí quedó en evidencia _ era uno de sus puntos en contra cuando se le contrató_ fue su experiencia al frente de selecciones nacionales, en la que expertos cuestionaron duramente su rol como estratega en los partidos, detalle que pudo haber incidido en algunos resultados de la Octagonal de la Concacaf.

