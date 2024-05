Panamá debutará ante Países Bajos en torneo Premier 12

La representación de Países Bajos será el primer rival de la selección de Panamá en el Campeonato de Béisbol Premier 12, reservado para los doce mejores países del ránking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

El partido se efectuará el sábado 9 de noviembre en el Estadio Panamericano Charros de Jalisco en Guadalajara y el mismo será el que abrirá la primera jornada de la competencia a las 2 de la tarde (hora de Panamá).

NO DEJES DE LEER: Panamá clasifica al Mundial de Ruta de Ciclismo

El domingo 10 de noviembre, Panamá se medirá a Venezuela, también a las 2 de la tarde en el Estadio Panamericano.

El lunes 11 de noviembre, a las 9 de la noche, el equipo panameño se medirá a México (Estadio Panamericano) y al día siguiente enfrentará a Estados Unidos a las 8 p.m.

El miércoles 13 de noviembre la novena nacional tendrá fecha libre y el jueves 14 cerrará la fase de grupos ante Puerto Rico a las 8 p.m. en el Estadio Santa Teresita.

En el Grupo B, que se jugará en Tokio, Japón, entre el 13 y 18 de noviembre, fueron ubicados los equipos de Japón (número 1 del mundo), Korea (4), Taiwán (5), Cuba (8), Dominicana (9) y Australia (11).

The Global Baseball Battle is set!



Group A and Group B schedules unveiled for @Premier12 2024 presented by RAXUS.#Premier12 pic.twitter.com/bro8V6InFA