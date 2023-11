Panamá, el mejor de Centroamérica, a la Copa América y 'Final Four'

La Selección mayor de Fútbol de Panamá aseguró su clasificación a la Copa América 2024 y al 'Final Four' de la Liga de Naciones de Concacaf, al vencer en el partido de vuelta de cuartos de final de este torneo regional a Costa Rica 3-1 en el Estadio Nacional Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

El equipo panameño había allanado el camino para su clasificación en el encuentro de ida celebrado el pasado jueves con un triunfo por goleada de 3-0 en la ciudad de San José.

NO DEJES DE LEER: Azael ‘Candelilla’ Villar busca su ansiada oportunidad titular

Publicidad

El encuentro empezó con un dominio alterno pero poco a poco la selección nacional fue tomando el control hasta que pudo romper el cero a los 21' minutos por intermedio de José Fajardo que anotó luego de una gran jugada por derecha de Michael Amir Murillo, quien al dar el centro al área, el portero tico Kevin Chamorro rechazó la bola pero le queda a Fajardo para marcar.

El gol de fajardo provocó un tsunami en el ataque panameño, el cual se intensificó y tres minutos después (24') José Luis Rodríguez hizo un golazo desde fuera del área, al pegarle de zurda desde el sector izquierdo para vencer a Chamorro.

Y como si fuera poco, antes de finalizar la primera mitad llegó la tercera anotación después de que el tico Giancarlo González le cometió falta dentro del área a José Luis Rodríguez, jugada que fue revisada en el VAR y en el que se determinó el cobro desde los 11 pasos. El penal fue concretado por Edgar Yoel Bárcenas a los 43' minutos.

En la segunda mitad, Panamá bajó la intensidad y Costa Rica incrementó el ataque, el cual dio sus frutos al minuto 52' por intermedio de Francisco Calvo. No obstante y a pesar de que los ticos tuvieron más oportunidades, no pudieron marcar más anotaciones.

Con esta clasificación, Panamá se consagra como el mejor equipo de Centroamérica de la actualidad y ratifica su tercera posición en el ránking de la Concacaf. Contra Costa Rica, bajo la era Thomas Christiansen, el onceno nacional tiene siete triunfos, cuatro de forma consecutiva.

NO DEJES DE LEER: Vinícius Júnior está lesionado

Ahora la selección nacional, dirigida por Thomas Christiansen se enfocará en estos dos importantes eventos internacionales de 2024, más el inicio de los partidos de las eliminatorias con miras al Mundial de 2026.

El primer compromiso serán las Finales de la Liga de Naciones Concacaf, las cuales se disputarán del jueves 21 al domingo 24 de marzo en el AT&T Stadium, de Arlington, Texas.

Los enfrentamientos de las Semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf, programadas para el jueves 21 de marzo, se determinarán mediante una clasificación del 1 al 4 según los resultados de los Cuartos de Final de la competencia, con la selección nacional que acumule más puntos enfrentando a la selección nacional que acumule menos puntos (1 vs. 4 y 2 vs. 3).

Los ganadores de las semifinales buscarán el título el domingo 24 de marzo, mientras que los derrotados jugarán por el tercer lugar un día antes (sábado 23 de marzo).

Por otro lado, la edición N.° 48 de la Copa América, principal competencia futbolística entre las selecciones nacionales de América del Sur y la más antigua del mundo, se realizará en Estados Unidos entre del 20 de junio y el 14 de julio de 2024.

El próximo 7 de diciembre, en Miami, Estados Unidos, se realizará el sorteo de este prestigioso torneo, en el cual Panamá competirá por segunda vez en su historia.

Contenido Premium: 0