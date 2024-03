Panamá logra triunfo en inicio de la Serie del Caribe Kids

Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, derrotó sensacionalmente 3 carreras a 2 a Nicaragua, en el choque inaugural de la Primera Serie del Caribe Kids que se inició este lunes en el Estadio Juan Demóstenes Arosarena de la ciudad de Panamá.

El juego lo ganó el lanzador Yuniesky Sánchez en rol de relevo y cargó con la derrota Francisco de Jesús Castillo.

El partido llegó al quinto episodio ganando Panamá 2 carreras a 1 pero Nicaragua se las ingenió para empatar las acciones a dos por bando.

La primera carrera de Nicaragua la remolcó Heylan Muñoz en la segunda entrada con un sencillo al prado central. En la segunda entrada también, Panamá logró empatar el partido a uno por bando, gracias a un error de la defensa de Nicaragua.

Yuneisky Sánchez, de Panamá, pegó un doblete para remolcar la segunda carrera para poner arriba a su equipo 2-1. En el quinto, Nicaragua logró de manera sensacional igualar el partido a dos por bando gracias a un doblete de Gerson Garth entre el jardín izquierdo y el central, con un compañero en la segunda base.

En el sexto, Panamá llenó las bases ante Francisco de Jesús Castillo y bateando Diego Camargo, Castillo realizó un lanzamiento desviado al receptor que se fue hacia atrás, anotando el corredor de la tercera con la carrera de la victoria que dejó a los nicaragúenses en el terreno de juego.

Otros resultados

En otros resultados de la primera jornada, Venezuela venció a Puerto Rico 6-5; México derrotó a República Dominicana 4-2; y República Dominicana 2- Venezuela 1.

La jornada del martes 26 de marzo la iniciarán a las 9 de la mañana Nicaragua vs Venezuela, seguido del encuentro entre México y Panamá a las 12 mediodía. A las 3 de la tarde jugarán Puerto Rico vs República Dominicana y a las 6 p.m. cerrarán la tanda Panamá vs Puerto Rico.

