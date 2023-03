Panamá Metro inaugura el Nacional de Béisbol Mayor ante Coclé

El equipo de Panamá Metro, actual campeón nacional del Béisbol Mayor, debutará ante Coclé en la primera fecha del Campeonato Nacional de esta categoría, el cual iniciará el próximo 17 de marzo con seis partidos de forma simultánea.

La información fue revelada por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), la cual dio a conocer el calendario de la Ronda Regular.

El encuentro entre Metro y Coclé se realizará en el estadio nacional Rod Carew a partir de las 7:30 p.m.

En los otros juegos de la primera fecha: Colón vs Darién en Metetí; Panamá Este vs Panamá Oeste en el Horacio Mena de Chame; Chiriquí vs Chiriquí Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses; Veraguas vs Bocas del Toro en el Calvin Byron; y Hererra vs Los Santos en Las Tablas.

