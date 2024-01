Panamá Oeste, claro favorito en la Ronda de Ocho Equipos del béisbol

La Ronda de Ocho Equipos del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil quedó definida y solo Panamá Oeste parte como claro favorito en su serie (pactada a siete encuentros), la cual jugará ante Bocas del Toro a partir de mañana miércoles en el estadio Justino Salinas de La Chorrera a partir de las 7 de la noche.

Los Vaqueros, actuales campeones nacionales de la categoría, clasificaron en el primer lugar de la Serie Regular con registro de 18 triunfos y cuatro derrotas. Por su lado, los bocatoreños quedaron en el octavo lugar con marca de 10-12.

Las otras series lucen parejas en el papel, tomando en cuenta de que del tercer al séptimo lugar quedaron con el mismo récord (13-9), por lo que se tuvo que recurrir al dominio y al promedio de bateo para definir las posiciones.

El segundo clasificado, Coclé (17-5), que tuvo una serie regular consistente, enfrentará al séptimo clasificado, Chiriquí (13-9).

Los del Valle de la Luna tuvieron un excelente inicio y estuvieron en la parte alta de la tabla durante la primera mitad de la Serie Regular. No obstante, decayeron notablemente en la segunda mitad de la temporada hasta quedar en la séptima casilla.

Si los chiricanos logran recuperar el nivel que mostraron al inicio de la competencia, la serie ante los coclesanos debe ser pareja.

Las otras series quedaron de la siguiente manera: Panamá Este (tercer clasificado con 13-9) vs Veraguas (sexto clasificado con 13-9); y Panamá Metro (cuarto ranqueado con 13-9) vs Herrera (quinto ranqueado con 13-9).

Luego de la última jornada disputada la noche del lunes y definidas las posiciones de los ocho clasificados se realizó la selección de refuerzos.

Veraguas seleccionó de primero y picó al jugador de cuadro santeño Darián García, Bocas del Toro se hizo de los servicios de Charis Carranza (tercera base), Herrera seleccionó al receptor de Los Santos Víctor Sealy, Este al lanzador derecho santeño Brandy Mendoza, Chiriquí al derecho colonense Alfredo Reed, Oeste a Dereck Pérez (Lanzador derecho), Coclé a Jocsan Martínez (Lanzador) y Metro al lanzador santeño Irving Vásquez.

