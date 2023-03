Panamá vence a Italia y se mantiene con opción de clasificar

Panamá mantuvo vivas sus esperanzas de clasificar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol, al vencer 2-0 a Italia en partido correspondiente al grupo A del torneo internacional, con sede en Taichung, Taiwán.

Con el triunfo, Panamá finalizó su participación en la fase de grupos con marca de 2-2 y se mantiene con opción de clasificar a la siguiente fase del torneo. Ahora tendrá que esperar los resultados de los partidos que faltan para ver si pueden pasar como el segundo lugar del grupo A.

Lo que sí logró el equipo istmeño fue asegurar su clasificación directa al próximo Clásico Mundial de Béisbol, el cual está programado para el año 2026.

Panamá se fajó a lo grande ante un rival de Italia que también lució bien en todos los aspectos. No obstante, el equipo istmeño fabricó dos carreras que fueron suficientes para alcanzar la victoria.

El jugador grande en la ofensiva panameña José Ramos, quien estuvo involucrado en las dos anotaciones.

La primera carrera se dio en el segundo inning cuando Ramos bateó un cuadrangular por el jardín izquierdo para poner la pizarra 1-0. La segunda anotación se dio en el séptimo capítulo cuando Ramos conectó imparable, luego avanzó a segunda cuando Luis Castillo roleteó al infield y fue impulsado por Allen Córdoba con una línea de hit por el jardín izquierdo.

Por su lado, el pitcheo panameño estuvo hermético durante todo el encuentro. El abridor Harold Araúz, quien se acreditó la victoria, tiró cuatro entradas completas, no permitió carreras, le conectaron solo dos imparables, dio una base por bolas y ponchó a tres.

Fue relevado por Humberto Mejía, quien también dominó a la ofensiva italiana en dos entradas; le siguió Alberto Baldonado, quien lanzó también dos episodios; y cerró la puerta Javy Guerra, quien se acreditó el salvamento.

Panamá ligó siete imparables y jugó si errores a la defensa, mientras que Italia ligó solo cinco imparables y tampoco cometió fallas al cuadro.

Los mejores a la ofensiva por Panamá fueron José Ramos de 4-2 (dos carreras anotadas, una impulsada y un ponche), Erasmo Caballero de 2-1 (una base por bola), Edgar Muñoz de 1-1, Allen Córdoba de 3-1 (una impulsada) y José Caballero de 3-1.

