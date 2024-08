Panamá volverá a jugar el Clásico Mundial en Puerto Rico

Panamá volverá a jugar el Clásico Mundial de Béisbol en San Juan, Puerto Rico. Ayer, la Major League Baseball (MLB) hizo el anuncio de las sedes, los grupos y fechas de competencia para este torneo que se disputará en el 2026.

La selección nacional fue ubicada en el Grupo A de la competencia, el cual tendrá como sede el Estadio Hiram Bithorn, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, el cual será el país sede de dicho grupo, en el que también jugarán Cuba, Canadá y uno de los clasificados que saldrá de la eliminatoria previa.

NO DEJES DE LEER: Panameña ingresará al Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano

Los juegos del grupo A se disputarán del 6 al 11 de marzo.

Hay que recordar que Panamá jugó las dos primera ediciones del Clásico Mundial en Puerto Rico (2006 y 2009), cuando el torneo era invitacional, por lo que será la tercera vez que el equipo istmeño vuelve a jugar esta competencia en suelo boricua.

Para las ediciones de 2013 y 2017 Panamá no entró al Clásico Mundial, al quedar eliminado en el torneo clasificatorio.

No obstante, para la edición de 2023, la selección nacional dio un paso importante al lograr su primera clasificación por mérito propio, ganando el torneo que se realizó en el Estadio Rod Carew.

Announcing the pools and schedule for the 2026 #WorldBaseballClassic!



The opening round starts March 5, quarterfinals start March 13 and the championship round begins March 15! pic.twitter.com/tT5h848dcs