Panameña Nataly Delgado defenderá título Fedelatin en Colón

La campeona supermosca Fedelatin y clasificada mundial panameña, Nataly Delgado, defenderá su cetro el próximo 27 de julio en el combate estelar de la función ‘Rescatando la Cuna de Campeones N.°4’, la cual se realizará en la arena Teófilo Panamá Al Brown de Colón.

El evento tiene el sello de la Comisión de Boxeo Profesional de Colón, bajo la concertación y coordinación general de Sergio González.

Delgado, clasificada mundial N.°4 de las 115 libras en el ránking de la AMB, defenderá su cetro ante la colombiana Betty Franco a 10 asaltos.

Hay que destacar que la púgil panameña está atravesando un gran momento en su carrera, ya que no ha perdido en sus últimos cinco combates, con cuatro triunfos y un empate.

Una de sus últimos cinco triunfos fue casualmente ante la colombiana Franco, a quien venció por decisión unánime en seis asaltos el 1 de diciembre de 2023.

El programa es complementado por seis combates más y uno de estos será el que sostenga el nicaragüense radicado en Panamá, Harvin Aguirre, quien se medirá al colombiano Bryan Pava a 10 asaltos y 147 libras.

Por su parte, el panameño Abelardo ‘Cholón’ Rodríguez se enfrentará al nicaragüense Lester Rodríguez a 4 asaltos en los pesos pesados.

Otros pleitos: Rafael Bethancourt (Colón) vs Juan David Jiménez (Panamá) a 4 rounds y 152 libras; Rodny Álvarez (Cuba) vs Jordany Feliz (República Dominicana) a 4 asaltos y 170 libras; Abdiel Mojica (Chiriquí) vs Héctor Ortega (Panamá) a 4 rounds y 115 libras; y Luis Ramón Echaide (Cuba) vs Giovanny Cabrera (Panamá) a 4 rounds y 140 libras.

