Panameña Teresa Almengor confía en preparación para pleito titular

La boxeadora panameña Teresa 'La Polla' Almengor confía en la preparación que ha llevado a cabo para disputar la corona mundial interina pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) este domingo en Madrid, España.

'La Polla' Almengor, oriunda de la provincia de Chiriquí, enfrentará a la española Jennifer Miranda en pleito que que tendrá como sede el Teatro Las Vegas, en la capital española.

"Confío en la preparación que he tenido para enfrentar a mi rival. Pelear en su país no es algo que me preocupa", manifestó Almengor, al ser interrogada sobre el hecho de que el combate será en el país de su rival.

Una de las metas de Almengor es conquistar un título mundial y por primera vez tendrá su oportunidad de lograrlo.

"Una de mis metas es pelear por un título mundial y lo voy a lograr", indicó la púgil nacida en la ciudad de David y quien manifestó que su inspiración en este difícil deporte son sus dos hijos y su madre.

Durante su estadía en Madrid, España, no todo ha sido fácil para la boxeadora panameña, ya que ha tenido que lidiar con el clima y el cambio de horario. No obstante, viajó por debajo del peso pluma, detalle que le ha ayudado a estar cerca de la categoría en la que disputará el campeonato universal de la AMB.

Mañana sábado, está programada la ceremonia de pesaje oficial, en la que Almengot verá por primera vez en persona a su rival.

Para este encuentro titular, Almengor se presentará con un récord profesional de nueve triunfos, una derrota, tres empates y cuatro nocauts.

Por su lado, Jennifer Miranda se encuentra invicta en 11 combates, de los cuales uno ha sido por la vía del nocaut.

