Panameño Edmundo Sosa estará listo para juego de ‘Wild Card’ de la Liga Nacional

El infielder panameño Edmundo Sosa estará disponible para el crucial juego de ‘Wild Card’ de la Liga Nacional que disputará su equipo, los Cardenales de San Luis, ante los Dodgers de los Angeles o los Gigantes de San Francisco.

La confirmación la dio a conocer ayer el director técnico de los Cardenales, Mike Shildt, previo al partido de ayer miércoles ante los Cerveceros de Milwaukee.

Shildt manifestó que no le preocupa la lesión de Sosa, agregando que probablemente Sosa recibirá algunos días libres más antes del final de la temporada regular.

Sosa, de 25 años, recibió un lanzamiento que golpeó su muñeca derecha el pasado viernes ante los Cachorros de Chicago.

Desde el percance físico, el campo corto istmeño no ha visto acción en los últimos cuatro partidos de los Cardenales. No obstante, al asegurar el segundo boleto del ‘Wild Card’ de la Liga Nacional, los Cardenales no tendrán ningún apuro en traer de vuelta al panameño, por lo menos hasta el último fin de semana de la Serie Regular del béisbol de las Grandes Ligas.

El partido de ‘Wild Card’ de la Liga Nacional se jugará el miércoles 6 de octubre en casa de los Dodgers o los Gigantes.

Edmundo Sosa, quien durante gran parte de la campaña fue un utility para los Cardenales, se ganó a pulso su titularidad en el campo corto, al producir tanto a la ofensiva como a la defensa.

En lo que va de la temporada, Sosa tiene un aceptable average de bateo de .274, al conectar 77 hits (ocho dobles, cuatro triples y seis jonrones) en 281 turnos a la ofensiva. Tiene 39 carreras anotadas, 27 impulsadas, ha recibido 16 base por bolas y se ha ponchado 61 veces.