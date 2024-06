Panameño Héctor Afú será hoy árbitro en pleito de título mundial

El destacado oficial panameño Héctor Afú será el árbitro del combate por el título mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre el campeón, el estadounidense Raymond Ford y el británico Nick Ball.

El combate titular se realizará hoy sábado 1 de junio en la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita y formará parte de la función que encabezan el ruso Dmitrii Bivol y el libanés Malik Zinad por el cetro semipesado de la AMB en poder del primero.

